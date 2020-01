Mãe deixa filhos de 14 e 17 anos sozinhos há mais de 10 dias

Dois adolescentes de 14 e 17 anos teriam sido abandonados pela mãe, desde o dia de Natal, em Guapiaçu.

Eles disseram para o tio, irmão do pai, que a mãe foi morar com o namorado desde o mês de outubro de 2019, e eles gostariam de morar com o pai em Várzea Grande/MT. O tio registrou um boletim de ocorrência por abandono de incapaz, nesta segunda-feira (6), em Rio Preto.

Segundo consta nos registros policiais, o tio dos adolescentes recebeu uma ligação do irmão, que é pai dos meninos, e mora em Várzea Grande/MT.

Na ligação, o pai pedia para que o tio fosse até a casa onde os dois filhos moravam, no bairro Jardim Alvorada em Guapiaçu, e acionasse o Conselho Tutelar, para registrar uma ocorrência do crime abandono de incapaz.

Antes de ir até a casa dos meninos, o tio ligou para o plantão do Conselho Tutelar de Guapiaçu e falou com a conselheira plantonista, pedindo para que ela fosse constatar a veracidade dos fatos.

Ainda de acordo com o boletim, a conselheira sugeriu que o tio levasse o garoto de 14 anos, sem autorização da mãe, que tem a guarda definitiva dos irmãos, para sua casa. Segundo o tio, a conselheira disse que no dia seguinte o Conselho Tutelar iria até lá colher depoimentos.

Insatisfeito, o tio ligou para alguns amigos policiais, que o orientaram a ir até a casa dos sobrinhos e solicitar uma viatura policial de lá. Uma viatura da Polícia Militar foi até a casa e um dos policiais ligou para a conselheira, que novamente disse que o adolescente de 14 anos deveria ser levado para a casa do tio, e, no dia seguinte, enviaria o conselheiro plantonista para colher depoimentos.

O policial aconselhou o tio a ir até uma Delegacia de Polícia registar a ocorrência de “abandono de incapaz” e disse que constaria no relatório o fato de a conselheira ter se recusado a ir até o local dos fatos.

O garoto de 14 anos disse para o tio que a mãe trabalha em frigorífico de José Bonifácio e está morando com o namorado desde outubro de 2019. E que essa não teria sido a primeira vez que ele e o irmão ficaram sozinhos.

Segundo o tio, os garotos não estavam em situação de risco e a mãe teria deixado dois cartões com eles, um de crédito e outro de alimentação. Mas ambos expressaram vontade de morar com o pai em Várzea Grande/MT.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.