Em entrevista à TV TEM, a mãe, que não vai ser identificada para preservar a segurança da vítima, disse que estava na grade do portão, quando viu a filha sendo arrastada pelos cabelos, recebendo socos e com a blusa arrancada por uma das estudantes. “A minha filha ficou nua na frente de todo mundo. E eu vendo aquela cena dói, mas não pude fazer nada. Me senti impotente, não consegui salvar minha filha. Depois, eu invadi a escola e vi minha filha chorando muito”, lembra a mãe.