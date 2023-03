Mãe abandona menina de apenas 9 anos de idade em escola

Uma criança de apenas 9 anos de idade foi deixada em uma escola de ensino fundamental no Jardim Aclimação, em Rio Preto e o caso precisou do acionamento do Conselho Tutelar e da polícia. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mãe, de 29 anos, não demonstrou nenhuma preocupação com a filha pequena.

A diretora do estabelecimento educacional, de 47 anos, contou na Central de Flagrantes que o período de aula na parte da tarde termina às 17h e a escola fica aberta até às 18h, prazo máximo para que pais e/ou responsáveis busquem os filhos. Nesta terça, no entanto, a criança do 3º ano ficou esperando pela mãe até às 18h30 no local.

Os responsáveis pela escola conseguiram contato telefônico com a mãe da menina, que, segundo eles, a mulher afirmou “que estava no Terminal Urbano e que era para eles colocarem a criança em um ônibus com destino ao terminal”, fato que foi prontamente negado pelos educadores.

A mãe foi orientada a comparecer na instituição de ensino para buscar a filha, mas ela teria se negado. A diretora disse então que “iria até uma delegacia noticiar o que estava acontecendo” e frisou ao delegado que a mãe disse “pode ir”. O Conselho Tutelar foi acionado e também a disse para ela ir até a Central de Flagrantes, inclusive, tendo lhe informado que o conselho já presta auxílio à família da menina.

Após a conversa, tanto a conselheira tutelar como a diretora da escola foram até a delegacia e registraram a queixa, qualificada como ‘abandono de incapaz’, encaminhada ao Distrito Policial correspondente a área dos fatos, que vai proceder uma investigação sobre o caso. A mãe foi qualificada como ‘autor’ no documento.