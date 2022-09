MACEDÔNIA TEM NOVOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE

Foi realizada uma eleição para escolha dos representantes do CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE pela Secretaria Municipal de Educação. Foram eleitos representantes do Poder Executivo; Representantes Docentes Discentes ou Trabalhadores na área da Educação; Representantes Pais de Alunos do Conselho de Escola e APM e Representantes da Sociedade Civil das escolas do município de Macedônia: CEMEI “José Marques de Toledo”, EMEF “Felício Luiz Pereira” e E.E. “Eng.º Haroldo Guimarães Bastos”.

O período de validade do novo Conselho Municipal de Educação – CAE é de 09/2.022 – 09/2.026.

Os membros eleitos foram nomeados de acordo com o Decreto Nº 110, de 06 de setembro de 2.022, pelo Prefeito Municipal Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis. Após a nomeação, foi realizada a posse e eleição do Presidente e Vice-Presidente.

A função dos membros eleitos é de orientar, fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar. Dentre as atribuições do CAE previstas na Lei Nº 11.947/2009, temos o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das diretrizes da alimentação escolar. Desta forma, os membros da CAE podem contribuir para o fortalecimento das ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), conclui a secretária municipal de Educação Sônia Martins.

“Muito importante termos a representação de diferentes seguimos, como da sociedade, pais de alunos, profissionais da educação, para que juntos possamos oferecer aos nossos alunos uma alimentação de qualidade. Nosso muito obrigado a todos. ” Declarou o prefeito Reginaldo Marcomini.