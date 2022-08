Macedônia promove festa do Dia dos Pais neste sábado

O município de Macedônia promoverá neste sábado, 13, sorteio de brindes, shows com Arthur Brussolo, dupla Mercury & Camargo e finalizando a noite com o DJ Edu Duarte.

As festividades irão começar a partir das 20 horas na Praça da Matriz e fica o convite para toda a região prestigiar.

“Esperamos toda a nossa população na Praça da Matriz para participar das festividades em comemoração ao dia dos Pais. Uma data tão especial e merecida. Queremos agradecer a todos que colaboraram com os brindes. Nosso muito obrigado. ” Fica o convite do prefeito Reginaldo Marcomini.