MACEDÔNIA PRIORIZA RECICLAGEM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

O município de Macedônia deu início a reciclagem e reutilização correta dos materiais de construção, que antes era descartado de forma inapropriada no meio ambiente.

Os resíduos dos materiais de construção, agora, terão um tratamento adequado, sendo, primeiramente, depositados em uma área aberta, em seguida, triturados formando 3 tipos de materiais: Brita 01, 02 e Rachão, que serão utilizados nas estradas rurais do município. Assim, formando uma camada uniforme que não vai danificar os veículos que trafegam, seja a passeio ou no escoamento da produção agrícola e pecuária, evitando, até, possíveis erosões nas temporadas de chuvas.

A empresa ABC Engenharia, responsável pelo trabalho de reciclagem do material, através do empresário Flávio Pavanello e da gestora, Carla Viali, esclarece que é um projeto pioneiro e de fundamental importância para o meio ambiente.

“É importantíssimo o cuidado com o meio ambiente, para a nós e as futuras gerações. Nossa gestão acredita e prioriza tais ações, de modo a propiciar a nossa população uma melhor qualidade de vida. Estamos recuperando as estradas rurais no município com o Melhor Caminho e nas estradas rurais que não foram contempladas com esse projeto, vamos recuperar utilizando esse material reciclado como Brita 01, 02 e Rachão. Fica nosso muito obrigado a todos que acreditam nos nossos sonhos.” Agradece o Prefeito Reginaldo Marcomini.