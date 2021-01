Macedônia elabora plano de imunização contra Covid-19

Na tarde desta quarta-feira, 13, o Executivo Municipal esteve reunido com a diretora de saúde de Macedônia, Mariangela Giacomini, para acompanhar a elaboração do Plano de Vacinação contra a Covid-19.

O plano está sendo elaborado com base nas diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, que seguem as orientações globais da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS).

Se destacando na região com a rapidez na elaboração do Plano Municipal de imunização, o prefeito Marcomini afirmou que o município está preparado para imunizar a população.

“O enfrentamento da pandemia é prioridade neste momento. Estamos com a estratégia de imunização preparada para iniciar assim que a vacina chegar a nossa cidade. Um trabalho em conjunto será fundamental para que a população fique segura”, destaca o prefeito, que vem discutindo a questão diretamente com a secretaria do Estado.

A previsão é realizar a vacinação em cinco fases, priorizando diferentes grupos da população.

• 1º trabalhadores da saúde (25 de Janeiro)

• 2º pessoas com 75 anos ou mais (8 de fevereiro)

• 3º entre 70 a 74 anos (15 de fevereiro)

• 4º de 65 a 69 anos (22 de fevereiro)

• 5º, pessoas entre 60 a 64 anos ( 1º de março)

Nos próximos dias o plano de imunização será oficialmente divulgado.

Participaram da Reunião o prefeito Reginaldo Marcomini, sua vice Vanja Sabino e a Diretora de Saúde Mariangela Giacomini.

