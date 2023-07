Na última semana foi feita uma visita na obra de implantação da nova estação de tratamento de esgoto do município de Macedônia.

O prefeito Reginaldo Marcomini esteve acompanhado do Gerente de Divisão da Sabesp, André Lobanco Cavalini e do encarregado do Posto de Operação da Sabesp de Macedônia, José Anselmo.