Alessandro Moretti é filho do secretário de Governo de Rio Preto, Jair Moretti, e nasceu em Votuporanga, mas cresceu em Rio Preto. Formado em Direito, passou no concurso para delegado federal em 1998 e iniciou a carreira na Delegacia de Opressão a Crimes Fazendários, em São Paulo.

Moretti será o número dois da Abin e, no governo anterior, foi braço direito e homem de confiança do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Também chegou a ser nomeado como secretário adjunto de Torres na Secretaria de Segurança Pública no DF no governo de Ibaneis Rocha.