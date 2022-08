Luan Santana reúne cerca de 22 mil pessoas na Expo Show Votuporanga

Números oficiais das catracas revelam um dos maiores públicos da história de todos os eventos do município.

O Centro de Eventos Helder Henrique Galera ficou praticamente lotado neste sábado (6), segundo dia da Expo Show Votuporanga 2022. Cerca de 22 mil pessoas, segundo dados oficiais das catracas instaladas na porta do recinto, acompanharam a apresentação do cantor Luan Santana, que deu um show de simpatia e interação com o público.

Antes de começar, fãs de todas as idades aguardavam ansiosos, com faixas, presentes, fotos e camisetas, a entrada do ídolo no palco. O cantor surgiu no cenário repleto de painéis de led por meio de uma abertura cercada de muita tecnologia e efeitos visuais. Quando soltou a voz, a multidão foi à loucura.

Luan Santana interpretou sucessos de sua carreia em um show com recursos de luz, vídeo e pirotecnia. Caravanas e fãs saíram de várias partes do Brasil para poderem prestigiar o cantor e não se arrependeram.

Um dos pontos altos da apresentação foi a homenagem póstuma feita pelo cantor ao humorista e apresentador Jô Soares a pedido do Fantástico, da rede Globo. Junto do público Luan Santana mandou o já conhecido “Beijo do Gordo”.

“Que prazer poder fazer parte dessa festa tão bonita. Um beijo para todos vocês e muito obrigado pelo carinho”, disse o artista.

Programação

E a festa continua. Neste domingo (7) quem domina o palco principal da Expo Show é o tradicional “modão” sertanejo com as duplas Gian & Giovani e Edson & Hudson, com projeto “Boate Azul”.

Os portões do Centro de Eventos serão abertos às 14h, com o Parque de Diversões liberado no período da tarde para diversão da criançada. As atrações musicais começam às 19h, na Praça de Alimentação, com Diamante Nego e seguem com Fernando Marques e o “piseiro” da Banda Bonde do Barão.

Às 22h o cantor Gustavo Sanches sobe ao palco principal para abrir o show principal, que está programado para as 22h30.

A programação do Rancho Cabaré, boate oficial da festa, também promete agitar o público até amanhecer. Neste domingo, quem se apresenta são Bob e Shunt, Santtorini e Rodrigo Olih.

Fotos: ExpoShow/ David S Moita