Live para ensinar preparo de macarrão com carne moída flagra esfaqueamento em Andradina

Luan Bispo Souza, de 23 anos, acabou de sair da cadeia por roubo e esfaqueou o amigo 12 vezes.

Uma transmissão ao vivo pela internet ensinando a fazer macarrão acabou se tornando a prova de um crime, em Andradina/SP.

Nas imagens, a vítima, William de Castro Pelaes, de 26 anos, ensina a fazer uma macarronada com carne moída. Em um certo momento do vídeo, o suspeito, Luan Bispo Souza, de 23 anos, aparece ajudando o amigo a preparar a comida.

Luan estava preso por roubo e saiu da cadeia no dia 31 de março. William ofereceu moradia para ele até o dia seis de abril.

O suspeito chega a ler os comentários das pessoas que estão assistindo a transmissão, e até fala com uma mulher que ele teria encontrado no mercado. Ele também fala que as mulheres podem assistir ao vídeo e faz um coração com as mãos.

“Fala um oi aí para nós gatona. Ficou de assistir e convidar as amigas para assistir também. Fica acanhada não, que aqui ninguém morde, tá filha”, finaliza. Em outro momento da transmissão, é possível ver um ventilador sendo jogado e William gritando desesperadamente, “para f***p****. Socorro, socorro, socorro”.

Algumas pessoas comentaram a transmissão, achando que se tratava de uma brincadeira dos dois. Quase no final do vídeo, Luan aparece todo ensanguentado, pega o celular e termina a transmissão.

CRIME

O suspeito disse para a polícia que teria usado crack dentro da casa da vítima. Após isso, os dois começaram a discutir.

A vítima foi levada até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde os médicos encontraram 12 perfurações feitas por faca. O estado de saúde dele era grave.

Ele foi tranferido para a Santa Casa, onde permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O suspeito foi levado para a delegacia onde foi preso em flagrante. Ele está à disposição da Justiça.

OUTRO CASO

Não para por ai. Está sexta-feira (3) foi marcada por muitos crimes em Andradina.

Dois homens sofreram uma tentativa de homicídio, no bairro Pereira Jordão.

Segundo informações da polícia, eles foram chamados para ir até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde dois homens estavam baleados.

Segundo as vítimas, um carro passou por eles efetuando vários disparos e fugiu do local.

Uma das vítimas foi atingida por disparos no tórax e no braço esquerdo. O outro, foi atingido nas nádegas.

Os suspeitos estão foragidos.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O terceiro caso envolve uma mulher que sofreu violência doméstica e a tentativa de homicídio nesta sexta-feira (3), na rua Floriano Peixoto, em Andradina.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava deitada no quarto com a filha, após uma discussão entre as duas e o marido. Ele começou a bater na porta xingando e a ameaçando com uma faca.

Segundo a vítima, a porta arrebentou e ele tentou entrar no quarto e pegar a enteada mais velha.

Ela tentou impedir e foi atingida pela faca no braço esquerdo. Ela foi socorrida, medicada e liberada.

O suspeito fugiu, mas foi preso minutos depois do crime. Ele está à disposição da Justiça.

FONTE: Informações | sbtinterior.com