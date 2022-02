Liquida Votu movimentará comércio de 4 a 18 de março

ACV e lojas participantes distribuirão cupons para sorteio de vale-compras de R$ 10 mil e mais cinco vales-compras no valor de R$ 500 cada

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV anuncia mais uma edição da Liquida Votu. A campanha será de 4 a 18 de março e prevê incentivar as lojas a oferecerem promoções e descontos aos seus consumidores.

As empresas distribuirão cupons para sorteios de diversos prêmios. Quem comprar nas lojas participantes concorrerá a um vale-compras de R$ 10 mil e mais cinco vales-compras no valor de R$ 500 cada. Os vendedores que atenderem aos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150.

“A ACV criou a campanha para preencher a lacuna do calendário do comércio entre as vendas do final de ano e o Dia das Mães. É uma ação que busca envolver todo o comércio para a liquidação de produtos em uma oportunidade de queimar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno. É uma excelente oportunidade de atrair clientes e limpar o estoque”, destaca o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

A ACV oferecerá materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais. O comerciante que deseja participar deve entrar em contato com ACV pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022 ou ainda por e-mail acv@acvnet.com.br.

Palestra gratuita

Para preparar os comerciantes para a Liquida Votu e colaborar com a movimentação das vendas, a ACV promoverá a palestra “Como preparar sua loja e mídias sociais para a promoção Liquida Votu” com o consultor do Sebrae-SP Votuporanga, Guilherme Lui. O encontro será presencial, gratuito, aberto a todo público interessado em participar e será nesta quinta-feira (24/2), às 8h30, no auditório da ACV.

Horários Carnaval

A ACV informa os horários do comércio neste final de semana. No sábado, segunda e quarta-feira as lojas abrirão normalmente. Já na terça-feira (1/3), por ser ponto facultativo, é possível que o comerciante abra o estabelecimento, mas é importante buscar a orientação de seu contador.

Sábado (26/2) – 9h às 13h

Segunda (28/2) – 9h às 18h

Terça (1/3) – facultativo. Interessados em abrir devem consultar seus contadores.

Quarta (2/3) – 9h às 18h