Liquida Votu: cliente preencheu apenas um cupom e ganhou moto 0km

ACV, Sicoob/Credlider e parceiros entregaram quase R$ 30 mil em prêmios

Numa manhã de festa realizada nesta quarta-feira (27/3), a Associação Comercial de Votuporanga – ACV e a Sicoob/Credlíder entregaram quase R$ 30 mil em prêmios para ganhadores da campanha Liquida Votu – edição 2024.

Entre mais de 150 mil cupons, os sortudos foram: Ana Lucia Franco, moradora no bairro Patrimônio Velho, preencheu o cupom na A Joia e levou para a casa a moto Honda Bros modelo 24 avaliada em R$ 23 mil. Os cinco vales-compras saíram para Marcia Cordeiro, cliente da Moda Ka; Rubem de Souza e Ana Maria Betim Semenzato, clientes do Santa Cruz; todos moradores de Votuporanga. Já Silvana Ferrarini, é de Américo De Campos e fez a compra na A Ideal e Silvanda Cordeiro, que veio da capital São Paulo e comprou no O Carretel. Os atendentes das vendas campeãs receberam o vale de R$ 200,00. Os valores poderão ser gastos nos associados ACV participantes da Liquida.

“Eu preenchi apenas um cupom na A Joia após ter feito um conserto em uma peça de família. Gastei em torno de R$ 100 e ganhei a moto avaliada em quase R$ 23 mil. É muita felicidade! Nunca tinha ganho nada em sorteios nessa vida”, comemorou Ana Lucia.

O emocionante momento foi acompanhado pelo prefeito Jorge Seba; representando o Sebrae-SP, Francisco Marques; o presidente da ACV, Glauco Ventura; Osvaldo Caproni, da diretoria do patrocinador master, além de convidados especiais e imprensa. A live completa do evento está disponível nas redes sociais da ACV.

A próxima campanha a ser apresentada pela associação será a referente ao Dia das Mães, uma das principais datas para o comércio. As empresas interessadas em participar devem entrar em contato pelo fone ou whatsapp (17) 34264044.

Palestra Procon

Empresários associados terão uma nova oportunidade de capacitação na Associação Comercial de Votuporanga. Numa iniciativa do Procon local, será oferecida, gratuitamente, a palestra Direitos do Consumidor – “Comerciante, fique por dentro e em dia com a fiscalização”, no dia 4 de abril, às 9h. A ideia é o empreendedor saber tudo o que precisa para garantir os direitos do cliente e manter a empresa regular em uma eventual fiscalização. Inscrições pelo fone ou whatsapp (17) 34264044.