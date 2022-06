Cantor Leonardo vai apresentar músicas de quase quatro décadas de carreira, entre elas “Talismã”, “Eu juro” e “Desculpe, mas eu vou chorar”

O cantor sertanejo Leonardo retorna à região nesta sexta-feira, 24. Carismático com o público, o cantor vai apresentar seu show, com repertório baseado nos maiores sucessos, no Recinto de Exposições “Indalecio Ayub”, em Nhandeara. Apostando no ritmo sertanejo e em toda a sua irreverência, o cantor Leonardo vai apresentar músicas de quase quatro décadas de carreira, entre elas “Talismã”, “Eu juro” e “Desculpe, mas eu vou chorar”.

Além do show sertanejo, o público poderá curtir montarias em touros na 52ª edição da Expo de Nhandeara. A Expo termina no sábado com o samba do grupo Raça Negra. O vocalista Luiz Carlos e sua turma apresentarão o show da turnê “O Mundo canta Raça Negra”, que conta com todos os hits que marcaram a trajetória do grupo, formado no início da década de 1980, em São Paulo.