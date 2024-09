Leilão solidário em Álvares Florence destina arrecadação para o Hospital de Base de Rio Preto

O Leilão de Gado de Álvares Florence acontece no Centro Comunitário da cidade, a partir das 11h. Cerca de 95 animais serão leiloados, entre bezerros, carneiros, cavalos, potro, gansos, leitoas, dentre outros.

Neste domingo, 15 de setembro, acontece o 5º Leilão de Gado de Álvares Florence em prol do Hospital de Base de Rio Preto (HB). É esperado que o evento solidário receba cerca de 400 pessoas, que ajudarão a custear o tratamento de pacientes SUS em tratamento no HB, referência para o atendimento de mais de 1,5 milhão de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS-15), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

O Leilão de Gado de Álvares Florence acontece no Centro Comunitário da cidade, a partir das 11 horas. Cerca de 95 animais serão leiloados, entre bezerros, carneiros, cavalos, potro, gansos e leitoas. Também haverá leilão de prendas diversas, como doces, fardo de refrigerante e de cerveja, roupas, uísque e serviços de beleza. Os participantes esperados poderão ainda se deliciar na área de alimentação instalada no evento, que terá a venda de espetos de carne, frango e kafta, além de bebidas.

Alianças Estratégicas

Auxiliando no custeio e manutenção da medicina de alta performance oferecida pelo HB, o departamento de Alianças Estratégicas da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter aporte financeiro que garantem investimentos em inovações e alta tecnologia e garantem atendimento médico a quem precisa, transformando cada investimento em saúde para a Rio Preto e região