Leilão de Sebastianópolis do Sul arrecada mais de R$50 mil para Santa Casa de Votuporanga

Primeira edição foi realizada no domingo, com renda revertida para o Hospital

No último domingo (8/10), a cidade de Sebastianópolis do Sul foi palco de um leilão de gado que teve um impacto significativo na comunidade. O evento, organizado pela comissão de voluntários, arrecadou R$ 59.200,00 para a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando milhares de pacientes.

O leilão ocorreu no Centro de Lazer Luiz Scatamburlo e reuniu um bom público. Além dos arremates, os participantes desfrutaram de um bingo com diversos itens e almoçaram no local, em contato direto com a natureza.

O prefeito de Sebastianópolis do Sul, Manoel Erani Leite Magalhães, compareceu ao evento e expressou seu agradecimento à comunidade pelo apoio à Santa Casa. Ele destacou que a Instituição desempenha na prestação de cuidados de saúde na região e a importância de eventos como o leilão de gado para garantir que ela continue oferecendo serviços de qualidade.

Rosemir Lopes – conhecido como Milão – elogiou o formato do Leilão. “Foi diferente de todas as edições de outras cidades. Sebastianópolis do Sul promoveu um evento com sua cara, no Centro de Lazer, com animação, comida boa, boas prendas e solidariedade. Foi muito bom”, disse.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, agradeceu a comissão organizadora. “Foi a primeira edição, que já levantou recursos significativos para nosso Hospital. Tudo isso graças à união, dedicação e solidariedade de todos os envolvidos. Gostaria de expressar nossa gratidão a cada doador de animal, à equipe que trabalhou no domingo e ao público que fizeram um leilão muito especial”, afirmou.

Já o diretor Francisco Pignatari enfatizou que a arrecadação será direcionada para a melhoria das instalações e a compra de equipamentos médicos essenciais, contribuindo para o bem-estar da comunidade. “O sucesso do evento reflete a importância da Santa Casa e a dedicação dos moradores em manter e melhorar os serviços de saúde disponíveis para todos na região”, destacou.