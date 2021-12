Leilão de gado e Fuscão Verde arrecadam R$ 450 mil para Santa Casa

Evento promovido pelos voluntários teve 100% da renda para o Hospital e irá auxiliar na manutenção dos atendimentos

A sétima edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga atingiu recorde de arrecadação neste ano. Graças à participação da população de Votuporanga e região, o evento promovido pela Comissão de Voluntários e a campanha “Meu Fuscão Verde” totalizaram R$ 450.540,17, renda 100% revertida para o Hospital votuporanguense.

O Leilão foi realizado no último dia 28, no Sindicato Rural de Votuporanga. O evento contou com a participação de pessoas de Votuporanga e região e reuniu animais de qualidade, lazer e solidariedade.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, destacou a iniciativa, reconhecendo toda dedicação dos organizadores. “Nos faltam palavras para mensurar a importância deste recurso para nossa Instituição. Há 71 anos, somos referência em média e alta complexidades, para uma área abrangente de 500 mil habitantes. Atuar na área da saúde é um desafio, especialmente durante a pandemia do Coronavírus. Arrecadar quase R$500 mil reforça o quanto que a comunidade é nossa parceira e valida nossos serviços”, disse.

Dr. Biazi frisou que o recurso será destinado para a manutenção dos atendimentos. “Iremos administrar com muita transparência e credibilidade, subsidiando nossa assistência no Sistema Único de Saúde (SUS)”, complementou.

Já o diretor da Instituição, Marcos Garcia, fez um agradecimento aos envolvidos, especialmente a Comissão Organizadora. “Acompanhei há meses todas as tratativas para o evento, inclusive os preparativos e os resultados. Só podemos agradecer por cada voluntário, que se dedicou integralmente para o sucesso do nosso Leilão. A cada doador, que entregou um animal ou item e a cada participante, que arrematou e/ou almoçou conosco. Vocês salvaram vidas”, afirmou.

Adauto Mariola, representante da Comissão, falou dos desafios e, principalmente, da satisfação em colaborar com o Hospital. “Após um ano sem o evento por conta da COVID-19, nos reunimos com o propósito de realizar o Leilão, com o objetivo de contribuir com a Santa Casa. E esta meta foi cumprida, graças aos esforços de todos. Quero agradecer especialmente cada voluntário, que esteve conosco desde o primeiro encontro, acreditando no sucesso da edição. Estamos muito felizes em levantar um valor tão expressivo e fruto da solidariedade de todos”, ressaltou.

Foram aproximadamente 80 cabeças de gado, 20 cavalos, além de lotes especiais como mula de madeira para decoração, imagens de Nossa Senhora e muito mais.

“Meu Fuscão Verde”

Uma das atrações do Leilão foi a campanha “Meu Fuscão Verde”. O sorteio do automóvel ocorreu durante o evento e foi muito aguardado por todos.

O carro foi doado por um casal, que preferiu o anonimato. A grande ganhadora do Fuscão Verde foi Rosana Moreira Leão, que é técnica de Enfermagem e trabalha no Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga há três anos.

A entrega do carro foi realizada nesta sexta-feira (3/12) e contou com a presença do provedor Dr. Roberto Biazi; dos diretores Marcos Garcia e Adauto Mariola; do administrador Angelo Jabur Bimbato; do vereador e Relações Institucionais, Daniel David e do agente captador, Rosemir Lopes.

Rosana é moradora de Valentim Gentil e comprou dois números. “Eu comprei da minha equipe e eram os dois últimos. Quando peguei, ainda disse: com fé em Deus, vai ser meu! E foi!”, contou.

A paixão pelo Fusca vem de família. “Meu pai tinha um do mesmo ano, 1972, de cor azul. Estou muito feliz com esse presente”, finalizou.