Leilão com objetos de famosos arrecada R$ 400 mil para ajudar hospitais no combate à Covid-19

De acordo com os organizadores, a camisa do Pelé, da Seleção da Copa de 1970, autografada pelo Rei do Futebol, foi arrematada por R$ 29 mil. A expectativa era arrecadar até R$ 250 mil. Além de São José do Rio Preto/SP, serão beneficiadas instituições de Monte Aprazível/SP, Macaubal/SP, Tanabi/SP e José Bonifácio/SP.