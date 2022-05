Lei: “3º World Café” discute propostas para construção do Novo Código de Obras da Prefeitura

Em edições anteriores foram levantadas sugestões com a participação da comunidade e profissionais da área; objetivo é construir um documento moderno e de fácil entendimento

A terceira edição do “World Café”, da Secretaria de Planejamento e Habitação, que debateu e discutiu novas propostas que integrarão a minuta do novo Código de Obras e Edificações, ocorreu em encontro realizado na noite da última quinta-feira (19/05) na sede da Searvo e contou com a participação de mais de 50 pessoas, entre profissionais da área da construção, arquitetura e engenharia.

Neste novo momento, como parte do processo de inovação na legislação, houve a realização de uma atividade onde os convidados receberam um formulário para preenchimento de dados que serão discutidos na próxima fase do evento, prevista para ocorrer na próxima semana e, assim, concluírem a discussão

Foram abordadas também especificidades técnicas, com o objetivo de traçar e definir, junto aos participantes, propostas e soluções para simplificar ao máximo a legislação e sua interpretação.

Etapas

Desde de o início as etapas vêm sendo realizadas com a participação tanto da população quanto de técnicos ligados à categoria da construção civil com o objetivo de levantar sugestões e conceitos para que o documento seja elaborado de modo simples, moderno e de fácil entendimento a todos.

A primeira edição, que contou com a presença do prefeito Jorge Seba, profissionais e da população, foi desenvolvida por meio da elaboração de um questionário e oficinas técnicas comunitárias e, a partir dos resultados obtidos, deu-se origem à segunda edição do planejamento.

O segundo encontro ocorreu com a participação e colaboração de técnicos e profissionais da área da construção para concluir os diagnósticos, dificuldades e potenciais no código, levantados na fase inicial, e traçar novas estratégias de propostas; a fase seguinte foi a realização do terceiro World Café.