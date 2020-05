Latam volta a operar no aeroporto de Rio Preto em junho

Companhia aérea passará a operar com 9% de sua capacidade em todo o País a partir do próximo mês

A Latam voltará a operar no aeroporto Eribelto Manoel Reino, em Rio Preto, a partir do mês de junho. A empresa não detalhou os dias e horários dos voos, mas confirmou que voltará a operar a rota Rio Preto – Congonhas e Congonhas – Rio Preto. Em maio, a Azul voltou a ligar Rio Preto a Campinas com voos regulares.

A companhia aérea reduziu suas operações a 5% no Brasil devido à pandemia da Covid-19. Com a retomada gradual das atividades, a operação passará a operar com 9% de sua capacidade e, em julho, deve chegar a 18%. No mercado doméstico, a empresa retoma as atividades de 74 rotas nacionais. A companhia também volta a operar as rotas internacionais São Paulo-Frankfurt, São Paulo-Londres, São Paulo-Madri, São Paulo-Miami, São Paulo-Santiago e Santiago-Miami. Em julho, o grupo espera aumentar para 13 o número de destinos internacionais.

“Com essas medidas, o Grupo Latam está respondendo às necessidades de conectividade dos países onde opera e adaptando a oferta às exigências dos clientes nesse complexo cenário”, afirma Michael Rutter, vice-presidente comercial da empresa. E acrescenta que “o Grupo está aumentando voos, destinos e frequências, adotando ações concretas que respondem à nova realidade econômica que os clientes e suas famílias enfrentarão, tais como passagens mais flexíveis e acessíveis, novas medidas sanitárias e um serviço de assistência ao passageiro durante a viagem”.

Nesse novo contexto econômico, a Latam informa que se propôs a reduzir custos para oferecer passagens com preços atrativos. “Devido às incertezas gerada pela crise de saúde, os passageiros terão mais flexibilidade para comprar passagens e agendar as suas viagens, sempre conforme as regras locais aplicáveis”, disse a empresa.

Para as compras feitas até 31 de julho de 2020, os clientes poderão reprogramar voluntariamente seus bilhetes pelo site latam.com antes da partida do voo. A primeira alteração será sem multa ou diferença de tarifa (mesmo destino, sujeito à disponibilidade de assentos e dentro da validade do bilhete) e poderá alterar o destino pagando a diferença de tarifa, se houver.

Se o passageiro não tiver certeza da data em que deseja viajar, poderá deixar o bilhete aberto por 12 meses, desde que notifique a companhia aérea pelo site, com pelo menos 7 dias de antecedência.

No caso de um voo ser cancelado ou reprogramado, o passageiro pode remarcar o bilhete sem multa ou diferença tarifária (sujeito à disponibilidade de assentos, para o mesmo destino e dentro da validade do bilhete). Se o passageiro deseja alterar o destino, a diferença de tarifa será aplicada, se houver.

Padrões de limpeza

Confira as medidas adotadas para evitar o contágio da Covid-19 nos voos.

Durante o check in:

Atendimento ao passageiro – A limpeza e desinfecção da área de atendimento aos passageiros foi reforçada, incluindo os balcões e os totens de autoatendimento.

Terminais de autoatendimento – O Grupo LATAM oferece terminais de autoatendimento em todos os aeroportos em que opera, garantindo um serviço autônomo que evita a interação nos balcões.

Uso obrigatório de máscaras – Na apresentação no check-in, embarque, durante o voo e no desembarque, é obrigatório o uso de máscaras por todos os passageiros. Essa medida também se aplica à tripulação de cabine em todas as fases do voo.

A bordo:

Sanitização permanente – Procedimentos de desinfecção proativos e periódicos em toda a cabine com pulverização a base de desinfetante de quaternário de amônio e limpeza manual adicional.

Álcool gel disponível em todas as aeronaves.

Limpeza dos pontos de contato frequentes do passageiro (maçanetas, vasos sanitários, apoios de braços, cintos, telas, interruptores de luz e chamada, bolsões dos assentos, janelas e bandejas) em todas as fases do voo.

Filtragem do ar – Toda a frota do Grupo LATAM possui um sistema de recirculação de ar, que é renovado a cada 3 minutos por filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), que remove 99,97% das partículas.

Mais espaço a bordo – Embarque que favorece o distanciamento social entre os passageiros, evitando aglomerações.

Bloqueio do banheiro dianteiro da aeronave para uso exclusivo da tripulação, a fim de minimizar o contato com os passageiros.

Cobertores e mantas – Todos os cobertores são lavados após cada voo, enquanto os travesseiros são lavados ou descartados, dependendo do material.

diarioweb.com.br