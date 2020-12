Ladrões levam 800 peças de joalheira em shopping de Rio Preto

A Carrazone Joalheiros no Riopreto Shopping foi furtada na noite deste domingo (13). Ladrões levaram cerca de 800 peças sendo vários relógios e joias. O valor do prejuízo ainda não foi calculado pelos proprietários.

As imagens de monitoramento do shopping flagraram parte da ação, quando um dos suspeitos – um homem que usava camisa vermelha e calça preta com mala bag laranja, com aproximadamente 1,80 metro de altura – deixa ao local. Imagens sugerem que ele teve ajuda de outras pessoas no furto. Para acessar a joalheira eles usaram de uma outra loja que está em reforma ao lado.

Os bandidos conseguiram acessar a joalheria e furtar as joias através do forro e subtrair as peças e os relógios.

Ainda pelas imagens de monitoramento do shopping é possível ver que mais duas pessoas estariam envolvidas na ação, dois homens altos um deles trajando calça branca e camisa azul listrada e outro calça branca e camisa azul. Nas imagens inclusive mostram os quatro indivíduos sentados na praça de alimentação do shopping antes do crime.

Os suspeitos ainda não foram identificados e saíram do shopping com as joias e relógios por volta das 20h20 pela saída principal, mas não foi possível visualizar se eles estavam com algum veículo para fuga.

Policiais Militares do 17° Batalhão foram acionados via Copom para verificar a ocorrência no local dos fatos. O delegado de plantão Jairo Garcia Pereira solicitou uma perícia no local.

A assessoria de imprensa do Riopreto Shopping enviou nota sobre o ocorrido. “O Riopreto Shopping informa que as Polícias Militar e Civil estão apurando todos os detalhes referentes à ocorrência citada pela reportagem. O Shopping ainda reforça que está colaborando com as autoridades competentes sobre o caso”.

Procurado por nossa reportagem o empresário Walter Carrazone disse que é “um fato triste para eles”, e que até o momento não tinha calculado o valor do prejuízo. O boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira (14).

No final da tarde desta segunda-feira (14) a assessoria de imprensa do empresário do ramo joalheiro enviou uma nota oficial dizendo que lamenta o ocorrido.

“Toda a mercadoria da loja foi furtada por assaltantes que ainda não foram identificados pela Polícia Civil. “É lamentável. É doloroso. É assustador como uma atitude destas possa vir de outros seres humanos em um ano que tanto nos foi roubado”, comenta o empresário Walter Carrazzone Jr. Ainda não foi avaliado o prejuízo em ouro, jóias e pedras preciosas, finaliza a nota.