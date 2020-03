Ladrão armado rouba estabelecimento comercial em Votuporanga

Indivíduo estava usando blusa com capuz durante a prática do crime contra a empresa localizada na Avenida João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada. Polícia investiga o caso.

Na tarde desta terça-feira (3), um estabelecimento comercial localizado na Avenida João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP, foi roubado por um indivíduo armado.

De acordo com informações, por volta das 16h30, um indivíduo medindo aproximadamente 1.70cm, magro, vestindo bermuda e blusa verde escura com capuz, armado aparentemente com um revólver calibre 38, adentrou ao estabelecimento e mediante graves ameaças, rendeu duas vítimas que estavam no local e levou dinheiro, documentos pessoais, cartões de banco dentre outros, fugindo pela Rua Valdecir Oliveira Guena, onde teria embarcado em um Fiat/Uno, de cor vermelha, que era conduzido por um comparsa, seguido sentido Parque da Cultura.

A Polícia Militar foi acionada e intensificou patrulhamento pela área, contudo até a publicação desta matéria, não havia obtido êxito em capturar os criminosos.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial. O estabelecimento conta com sistema de monitoramento e, o caso será investigado pela Polícia Civil.