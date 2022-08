Lá vem confusão: Popozuda exalta Lula em Fernandópolis; público xinga Bolsonaro

A funkeira Valesca Popozuda exaltou o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma apresentação em um evento denominado “Make Love” realizado no último sábado, dia 27, no Vips Eventos em Fernandópolis, interior do Estado de São Paulo. Em determinado momento do show o público chegou a gritar palavras de ordem contra o atual presidente Jair Bolsonaro.

Na letra ela enalteceu Lula: “Conheci o Lula no Complexo do Alemão, e ele não tirou o olho do meu popozão. Com todo respeito, senhor presidente, o senhor gostou de mim, e o seu olhar não mente, mas, senhor presidente, meu papo é outro. Sou popozuda e represento a voz do morro. Luis Inácio é do povo, e escuta o que ele diz. A favela tem muita gente, que só quer é ser feliz. Que Dilma que nada! Me leva pra Casa Civil. Vou por o som na caixa e balançar o quadril. O funk não é problema, para alguns jovens é a solução. Quem sabe algum dia viro ministra da Educação”.

Após o Funk do lula, os participantes do evento puxam coro: Ei, Bolsonaro vai tomar no c*, incentivados pelos bailarinos de Valesca Popozuda que faziam gestos com as mãos para que todos aumentassem o volume dos gritos.

A funkeira vem usando em apresentações e lives o Funk do Lula para fazer campanha indiretamente ao candidato de esquerda.

Vídeos sobre o evento circulou as redes sociais neste domingo, dia 28.