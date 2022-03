A Justiça decidiu prorrogar por mais 30 dias a prisão temporária da mãe e do padrasto da bebê Mirella, de um ano, que deu entrada no pronto-socorro de Penápolis (SP) morta e com sinais de violência, no dia 14 de fevereiro.

O mandado de prisão temporária de 30 dias, expedido pela Justiça no dia 18 de fevereiro, termina nesta quinta-feira (17).

De acordo com a delegada da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) de Penápolis, Thaisa da Silva Borges, a prisão foi prorrogada por mais 30 dias para aguardar a chegada do laudo definitivo da Polícia Científica de São Paulo (SP). Por enquanto, não há previsão de quando esse documento deve ficar pronto. O resultado do exame vai apontar se a criança foi realmente vítima de violência sexual.

O caso veio à tona quando a médica do pronto-socorro notou que a vítima apresentava rigidez cadavérica, marcas roxas pelo corpo e dilaceração do ânus, e decidiu acionar a Polícia Militar após notar as supostas marcas de violência física e sexual.

O resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a menina teve hemorragia interna aguda, trauma abdominal e laceração no fígado. A delegada acredita que a laceração no fígado da vítima foi provocada por um instrumento contundente.

“Poderia ser em virtude de agressões provocadas pelos próprios investigados. Eu acredito que seja isso”, diz.

Caso

A vítima deu entrada no pronto-socorro de Penápolis sem vida no último dia 14 de fevereiro. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança chegou ao local com rigidez cadavérica, diversas marcas roxas e dilaceração do ânus, aparentando violência sexual.

Ainda conforme o registro, a mãe e o padrasto da criança foram questionados sobre o ocorrido. Ambos alegaram que colocaram a criança para dormir no dia 13 de fevereiro e perceberam que a menina estava morta somente na manhã do dia seguinte.

A médica responsável por receber a menina, que foi levada por uma ambulância do Corpo de Bombeiros ao hospital, acionou a Polícia Militar após notar os sinais e suspeitar da versão apresentada pela mãe.