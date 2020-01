Justiça Militar liberta PMs acusados por jovem de estuprá-la em viatura em SP

Apesar de terem saído do presídio, os dois continuam afastados do serviço operacional. O processo administrativo, instaurado pela Corregedoria, segue em andamento e a pena pode chegar à exclusão dos envolvidos.

Conforme a vítima havia relatado em entrevista ao G1, ela voltava da festa de uma amiga e pediu ajuda aos policiais, perguntado onde encontrava um ponto do ônibus. Eles teriam oferecido carona e um dos policiais entrou com ela no banco de trás, a estuprando durante o percurso.

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram um dos policiais investigados, entrando no banco de trás da viatura junto com ela. Em depoimento a Polícia Civil, os PMs haviam relatado que ambos teriam ido nos bancos da frente do veículo.

A Corregedoria da Polícia Militar concluiu, em novembro de 2019, o Inquérito Policial Militar (IPM). Segundo o responsável pela Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo, Benedito Domingos Mariano, o IPM concluiu que houve crime de estupro e propôs a expulsão dos dois.

Benedito afirma que a decisão da Justiça Militar não está “fora da razoabilidade”. De acordo com ele, os PMs irão aguardar o julgamento em liberdade, fazendo apenas trabalho administrativo e recebendo normalmente o salário pelo serviço prestado. “O importante é que o julgamento dos dois policiais aconteça o mais rápido possível”, destaca.