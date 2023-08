Justiça mantém prisão de homem por morte de ex-enteada em Rio Preto

Ele vai permanecer preso na carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) pelos próximos 30 dias

Após passar por audiência de custódia no final de semana, o trabalhador rural Adriano José da Silva, 36 anos, autor confesso do assassinato da jovem Ana Cristina da Silva, 15 anos, teve a prisão temporária mantida. Ele vai permanecer preso na carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) pelos próximos 30 dias. O autor confesso do assassinato deve ainda prestar novos depoimentos na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Ana Cristina estava desaparecida desde o dia 27 de julho.

O corpo da jovem foi encontrado na noite de sexta-feira, 4, enterrado em um canavial em Neves Paulista. Adriano pode responder pelos crimes de estupro, feminicídio e ocultação de cadáver, dependendo a conclusão do caso.

Segundo depoimento do investigado na DDM, em 27 de julho, dia do desaparecimento da jovem, ele entrou na casa onde a vítima morava com a mãe e o irmão, durante a tarde. Para não ser visto, ele se escondeu debaixo da cama da jovem. No meio da madrugada, quando todos dormiam, ele saiu de debaixo da cama, dominou a vítima e a levou para o carro que tinha alugado, dias antes em uma locadora de veículos da cidade.

Ana Cristina foi levada para casa de Adriano, em uma chácara da patroa do suspeito, em Mirassol. Neste local, ele a estuprou e matou por esganadura. Na mesma madrugada, do dia 28 de julho, ele enrolou o corpo da jovem em um plástico preto, já preparado previamente, colocou no porta-malas do carro e levou para um canavial em Neves Paulista.

Adriano chegou a ir com a mãe da menina até a DDM, no registro do boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, mas a delegada da mulher, Dálice Ceron, passou a considerá-lo principal suspeito, depois de ele sumir no dia seguinte, quando foi confrontado pela ex-mulher com a acusação de ter abusado da adolescente. A revelação chegou até Carla por meio da mãe de um amigo da jovem.

Confirmado o desaparecimento do suspeito, a equipe de investigadores da DDM conseguiu informações sobre a locação do veículo utilizado no crime, já devolvido. Ele estava em fuga de moto em direção ao estado de Alagoas, onde pretendia viver escondido.

Além de confessar a autoria do crime, o suspeito deu a exata localização do corpo da adolescente. Encontrado em estado de decomposição, o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto.

Ao chegar na DDM para prestar depoimento, Adriano culpou o consumo do álcool como motivação do crime. “Na hora cachaça. Eu estou muito arrependido. Ela era minha filha”, disse o autor confesso.

