Ação é assinada por 24 defensores que também estão pedindo na justiça uma multa coletiva em R$ 5 milhões por danos morais coletivos que serão destinados ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. “Pessoas estão morrendo ou sofrendo danos permanentes e irreversíveis à saúde nos estabelecimentos prisionais, sem que tenham acesso à vacinação, em evidente afronta à dignidade humana”, afirmam.

Para a magistrada, “o Governo de São Paulo deve respeitar os grupos prioritários definidos na normativa nacional, podendo ampliar, mas não restringir, a cobertura de vacinação”. Ela considerou que as vacinas são custeadas e distribuídas pelo Ministério da Saúde, que a gestão deve respeitar os grupos prioritários conforme estabelece a regra do plano nacional e cita o item 24 das Regras de Mandela, “os presos devem usufruir dos mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à comunidade, e os serviços de saúde necessários devem ser gratuitos, sem discriminação motivada pela sua situação jurídica”.

Com o agravamento da pandemia nos últimos cinco meses no Estado, a Defensoria Pública tem produzido sistematicamente números mostrando que, o volume de gente morta com suspeita de coronavírus nas cadeias de São Paulo é maior que o número de óbitos de todo o primeiro ano da pandemia. Até o dia 3 de fevereiro de 2021, foram 35 mortes, sendo que em 16 de julho, atingiu-se a marca de 74 óbitos.

Confira a lista com o total de presos por unidade na região de Rio Preto na área de cobertura do Diário

Penitenciárias

Riolândia, ocupação atual: 1.317 presos, capacidade total 844.

Centro de Detenção Provisória

Paulo de Faria, ocupação atual: 765 presos, capacidade total: 823

Riolândia, ocupação atual: 1.187 presos, capacidade total: 847

São José do Rio Preto, ocupação atual: 1.055 presos, capacidade total: 844

Centro de Progressão Penitenciária

São José do Rio Preto, ocupação atual: 1.925 presos, capacidade total: 1.079

Centro de Ressocialização Feminino

São José do Rio Preto, ocupação atual: 56 presas, capacidade total: 54

Grave Afronta

Além da falta de água para os presos, alimentação e outros itens básicos de higiene, falta proteção e limpeza adequada nas celas, outra preocupação do grupo de advogados é com o contágio do vírus entre os detentos, “máscaras são distribuídas de forma irrisória, sendo que em algumas unidades foram distribuídas apenas duas máscaras no início da pandemia, e depois disso, não houve mais reposição”, afirma a Defensoria no processo.