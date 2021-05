Justiça decreta: trigêmeos que perderam mãe e avó para a COVID vão morar com o tio

Os trigêmeos de Parisi (SP) que ficaram conhecidos nacionalmente por terem perdido a mãe, a tia e a avó para a covid-19 vão permanecer morando com o tio materno, decidiu a Justiça na sexta-feira (7).

Douglas Junior Faria, tio materno dos meninos que estão com seis anos, já havia ficado com a responsabilidade de cuidar dos sobrinhos, mas a tia paterna das crianças, Simone Santos Ferreira, tinha entrado na Justiça pela guarda dos três meninos.

A decisão judicial, em primeira instância, determina que a guarda provisória será de Douglas e da mulher dele, Laura Amaral. Cabe recurso.

Ao UOL, Douglas já tinha dito que não tinha intenção de brigar. “Eu falei para ela que queria compartilhar, ela ficaria nos finais de semana. Os meninos já foram para a escola ontem, eles estão adaptados aqui”, contou.

Simone chegou a acusar Douglas de impedi-la de ver os trigêmeos. “Não deixam eu ver as crianças, o tio falou que só com ordem judicial. Eu registrei um boletim de ocorrência por alienação parental”, disse.

Entenda o caso

Os pequenos Pedro, Paulo e Felipe, que ficaram conhecidos quando a mãe deles, Ana Paula Faria, apareceu no programa de Ana Hickmann, na Record, ficaram órfãos depois que o pai deles morreu em acidente automobilístico no fim do ano passado, e a mãe, em março deste ano de covid-19. A tragédia familiar aumentou quando a avó e a tia dos meninos morreram, também por conta do coronavírus.

Pouco depois das mortes, o irmão de Ana Paula assumiu a responsabilidade de cuidar dos três sobrinhos e conseguiu uma série de doações para ajudar, como bolsa de estudos e até uma vaquinha virtual, que arrecadou mais de R$ 236 mil.

Mas a irmã do pai, Simone, decidiu brigar judicialmente pela guarda dos trigêmeos e foi à Justiça para tentar conseguir a guarda provisória.