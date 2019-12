Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de matar mulher a facadas em Jaci

De acordo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rafael foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José do Rio Preto/SP após o término da audiência de custódia realizada na tarde de quarta-feira (25).

Ainda segundo a PM, no dia do crime, vizinhos do casal escutaram os gritos da mulher e chamaram a polícia. Rafael foi encontrado dentro do imóvel onde houve o feminicídio. Ele confessou ter cometido o crime e foi levado para a delegacia de Mirassol/SP.

Posteriormente, o suspeito foi transferido para a carceragem da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Preto, onde permaneceu à disposição da Justiça até passar por audiência de custódia.