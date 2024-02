Justiça de Votuporanga condena homem por extorquir morador de Valentim Gentil

Um morador de Valentim Gentil com várias passagens criminais foi condenado pela Justiça de Votuporanga por extorquir mais de R$ 14 mil de um homem.

De acordo com a sentença, a história do crime começou em 2016, quando o condenado se encontrou com a vítima, moradora da zona rural, dizendo saber de um relacionamento amoroso do homem com a mulher de um amigo dele, exigindo dinheiro para não revelar o suposto caso.

Após isso, outras seis exigências de dinheiro foram feitas, tendo o homem ficado sem dinheiro e realizado empréstimo bancário para entregar os valores cobrados pelo criminoso. Em certa ocasião, o acusado teria exibido uma arma e ameaçado a família da vítima. Parentes do homem descobriram as ameaças através de celular e mensagens, registrando o caso na polícia. O réu pegou 11 anos e dez meses de prisão em regime fechado. votuporanga tudo