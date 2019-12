Justiça autoriza Universidade Brasil a manter número vagas oferecidas para curso de medicina em Fernandópolis

A autorização foi concebida pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília/DF, após a Universidade Brasil recorrer da decisão do MEC (Ministério da Educação) que diminuía as vagas ofertadas.

De acordo com a decisão do TRF-1, a instituição está autorizada a abrir vagas para 2.460 alunos que queiram cursar medicina no campus de Fernandópolis.

“Nós estamos trabalhando para buscar a moral, credibilidade e mostrar para a sociedade que, realmente, a universidade quer fazer um trabalho de educação de qualidade. Então, nós temos a comprovação de que todo trabalho é feito de forma correta e regular”, afirma o novo reitor da Universidade Brasil, Adib Abdouni.

Pessoas denunciadas

O Ministério Público Federal denunciou 32 pessoas suspeitas de integrar o esquema de venda de vagas no curso de medicina na Universidade Brasil.

Segundo o MPF, além das fraudes, a organização criminosa também vendia vagas. As investigações apontam que os prejuízos para a União cheguem a R$ 500 milhões.