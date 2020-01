Jovens são presos por pegar crânio em túmulo para tirar “selfie” em MG

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário do Cemitério Municipal Parque Cristo Rei viu o trio no local quando chegou para trabalhar na manhã deste domingo (26) e acionou os militares.

Ao perceber a presença do coveiro, os suspeitos fugiram, deixando cair um celular. A câmera do aparelho ainda estava ligada e haviam selfies dos homens com o crânio na mãos. Os três jovens com idades entre 19 e 20 anos voltaram ao local mais tarde para buscar o telefone e foram detidos pelos policiais que estavam lá.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos entraram em contradição sobre a participação no caso e foram levados para a Delegacia de Plantão de Bom Despacho, a 156 km de Belo Horizonte.

Em conversa com o R7, um dos jovens detidos confirmou que ele e os amigos pegaram o crânio para tirar as fotos. Ildeu Anselmo de Matos Neto, de 19 anos, disse que o grupo estava embriagado e voltava de uma festa. Neto alegou ainda que não sabia que cometia um crime.

— Estávamos tontos e fomos para o cemitério. O jazigo já estava aberto e resolvemos pegar a caveira. Não sabia que era crime.

Os três jovens foram soltos após pagar fiança e devem responder em liberdade por vilipêndio de cadáver, que é o delito de “desrespeitar, ultrajar ou menosprezar” restos mortais. A pena prevista é de um a três anos de prisão e pagamento de multa.