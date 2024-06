Jovem tem parte do dedo amputado após ser picado por jararaca em Mendonça

Rapaz ajudava o sobrinho a mover uma placa de concreto, mas não utilizava equipamentos de proteção; animal estava escondido

Um rapaz de 23 anos está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) depois de ter sido atacado por uma cobra da espécie jararaca, em Mendonça (SP). Segundo familiares, o caso aconteceu na última quinta-feira, (06/06), quando a vítima ajudava um primo a limpar o local.

Herbert Arcuri do Prado teria levantado uma placa de cimento no quintal do imóvel, quando foi atacado pela serpente no dedo mindinho. Ele foi socorrido para o Pronto Socorro de Mendonça e depois transferido para a Santa Casa de José Bonifácio (SP).

Devido à gravidade do caso, Herbert precisou ser transferido para o HB, onde, infelizmente, teve parte do dedo amputada. Ainda sentindo fortes dores, o paciente continua internado para recuperação do quadro clínico, onde segue sem previsão de alta.

Em fevereiro do ano passado, um idoso, de 66 anos, morreu depois de ser atacado por uma jararaca em Potirendaba (SP). Sebastião Eleotério Alves ficou cerca de um mês internado no HB, mas infelizmente não resistiu.

No fim do mês passado, dois cães lutaram contra uma serpente da mesma espécie, em uma chácara de

Potirendaba. Um deles morreu e o outro acabou sobrevivendo depois de matar a cobra.

A jararaca é uma das serpentes mais perigosas e também mais comuns de serem encontradas aqui na nossa região. De acordo com especialistas, a picada dela representa 90% dos casos do estado de São Paulo e, segundo o Ministério da Saúde, ela é a maior causadora de acidentes ofídicos no Brasil, representando 69,3% dos casos.

Existem medidas cientificamente adequadas a serem tomadas no caso de picadas serpentes. Os médicos do Hospital Vital Brazil do Instituto Butantan, especializado no tratamento de acidentes com animais peçonhentos recomendam:

– não passar nada no local da ferida;

– não cortar a região da picada para extrair a peçonha;

– não chupar o sangue do local da picada para extrair a peçonha;

– lavar o local da picada com água e sabão;

– ficar deitado e elevar o membro afetado;

– ir para o hospital ou posto de saúde mais próximo evitando se mexer;

– tirar uma foto da serpente que ocasionou o acidente para identificá-la, se possível. Isso ajuda a definir

o soro de serpente antiofídico correto. www.gazetainterior.com.br