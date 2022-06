Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo namorado da vítima. O rapaz disse aos policiais que a jovem pediu socorro e enviou a localização do local onde estava pelo WhatsApp.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima solicitou uma corrida por meio de um aplicativo para que fosse levada do bairro Boa Vista até a casa do namorado, que fica no bairro SetValley. No entanto, durante a viagem, o motorista teria desviado a rota e entrado em um matagal próximo da rodovia BR-153.