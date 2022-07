Jovem morre em queda de moto após deixar o trabalho em Votuporanga

O jovem morador de Votuporanga, Lucas Wilmar Alexandre Rosa da Silva, de 29 anos, morreu no início desta madrugada (18) em um acidente de moto.

Conforme informações colhidas pela reportagem, Lucas saiu do trabalho em um lanche na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos e seguia pela rodovia Péricles Bellini, com destino a sua residência, quando ocorreu a queda.

De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada caída perto da moto, quase debaixo do viaduto no cruzamento com a rodovia Euclides da Cunha. Não se sabe se houve outro veículo envolvido ou foi queda individual. Esses detalhes serão revelados na perícia técnica.

Bastante conhecido, o jovem deixa, além dos familiares, vasto círculo de amizade. O velório está previsto para as 10 horas, no Velório Municipal. O horário do sepultamento será definido pela família. Lucas Wimar Alexandre Rosa Silva 29 anos, era casado com Mayara Severino de Campos e deixa o filho de 3 meses Kalel de Campos Silva. Com informações Votutudo