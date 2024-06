Jovem morre em acidente na Rodovia Gabriel Melhado em Bilac

Uma jovem de 21 anos, identificada como Kawane Cristina Sipriano Silva, foi encontrada morta na madrugada de domingo (9) na Rodovia Gabriel Melhado (SP-463), próximo a Bilac (SP). A motocicleta da vítima estava caída ao lado do corpo, com a frente totalmente danificada.

De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita é que a moto tenha sido atingida na traseira por outro veículo, que fugiu do local sem prestar socorro. No asfalto, foram encontradas marcas de arrasto e uma lanterna traseira quebrada, possivelmente do veículo causador do acidente.

Equipes de perícia foram acionadas para o local e o corpo de Kawane foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo no trânsito e busca identificar o motorista responsável pelo acidente. Testemunhas que presenciaram o ocorrido ou que tenham informações relevantes sobre o caso podem entrar em contato com a delegacia de Bilac (SP).