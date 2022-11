Jovem morre em acidente na Euclides da Cunha em Meridiano

Um acidente registrado na madrugada deste domingo, dia 13, provocou a morte da jovem Luana Dias. Ela e outras cinco pessoas estavam no veiculo que capotou após bater em uma placa de sinalização na rodovia Euclides da Cunha em Meridiano, região de Fernandópolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veiculo Ford/Ká, estava sendo conduzido por um adolescente, sem carteira de habilitação – CNH – e teria perdido o controle do carro, bateu em uma placa e acabou capotando, após passar por um retorno. Ele também havia ingerido bebida alcoólica.

Luana Dias, que estava no banco de traz, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Já o motorista e outras quatro pessoas, foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Fernandópolis com vários ferimentos.

A Polícia Científica compareceu ao local e apresentará laudo versando sobre a causa do acidente. Inquérito Policial deve ser aberto pela Polícia Civil de Meridiano.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

