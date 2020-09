Jovem leva tiro durante festa na zona rural de Rio Preto

Um jovem de 24 anos ficou ferido após ser atingido por disparo de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (18). O caso aconteceu por volta das 3h na Estância Suíça, na zona rural de Rio Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma festa no local quando uma moto com duas pessoas parou próxima a ele e um dos ocupantes fez o disparo, acertando o braço esquerdo.

Quando a polícia chegou no local, o jovem já havia sido socorrido e encaminhado para a UPA Santo Antônio. Foram informados pelo médico que além do ferimento causado pelo tiro, a vítima também estava com um hematoma na cabeça.

Segundo o jovem, os autores deixaram o local logo após o disparo e não foi possível anotar a placa da moto. Como a rua não é pavimentada, o local ficou prejudicado para a perícia. Também não foi encontrado nenhum projétil ou vestígios de sangue pelo local.

Foi solicitado exames para a vítima e o caso será investigado pela polícia.