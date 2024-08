Jovem é preso em flagrante por atear fogo em canavial

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (21) após ser flagrado ateando fogo em um canavial na zona rural de Guaraci. O crime foi denunciado por vizinhos que perceberam a ação do suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi visto por testemunhas incendiando o canavial em diversos pontos, o que rapidamente se alastrou. A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito tentando fugir do local. Com ele, foram encontrados dois isqueiros.

O caseiro da propriedade rural, que testemunhou o crime, confirmou a identidade do suspeito para a polícia. Após ouvir as testemunhas e o suspeito, a polícia efetuou a prisão em flagrante. O caso foi registrado como incêndio.

O jovem foi levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.