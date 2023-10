Jovem é morto a facadas em Nova Granada

Alexandre Vinícius Carreiro, de 26 anos, morreu no final da tarde deste domingo, 15, após ter sido esfaqueado em Nova Granada.

De acordo com registros policiais, a esposa da vítima relatou que ele chegou em casa, no bairro Vila Pavuna, dizendo que estava com dor no peito e já caiu no chão todo ensanguentado, momento em que ela correu para a rua pedindo por ajuda.

O SAMU foi acionado, mas a vítima teve o óbito declarado ainda no local pelo médico socorrista.

Um homem suspeito de ser o autor das facadas foi preso pela Polícia Militar. Ele estaria aparentando embriaguez, falando frases desconexas e sem sentido.

As duas facas que possivelmente foram usadas no crime também foram apreendidas pela PM e apresentadas na delegacia de polícia de Nova Granada e, posteriormente, serão periciadas.

O suspeito teve sua prisão em flagrante por homicídio formalizado pelo delegado plantonista e permaneceu detido à disposição da justiça. Iago Sincero