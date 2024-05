Jovem é encontrada morta em Ilha Solteira; companheiro é suspeito

Uma jovem de 25 anos, identificada como Taila De Souza dos Santos, foi encontrada morta dentro de casa na noite de quinta-feira (9). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que ainda não foi localizado pela polícia.

Segundo apurado, a mãe do rapaz foi quem acionou a polícia após receber uma ligação do filho informando sobre a morte de Taila. A mulher relata que o casal teria brigado e que o suspeito fugiu do local com medo de ser preso.

Ao chegar na residência, a mãe da vítima, com a ajuda de um vizinho, encontrou Taila sem vida em um colchão, com sinais de asfixia. O caso foi registrado como homicídio e a polícia investiga o paradeiro do suspeito.