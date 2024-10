Jovem desaparecido em Jales desde o início do mês não é o corpo encontrado nesta terça-feira

A Polícia Civil de Jales esclareceu que o corpo encontrado em um córrego na manhã desta terça-feira (29) não pertence ao jovem Lincoln Costa, de 37 anos, desaparecido desde 4 de outubro. A informação, confirmada pelo delegado plantonista Dr. Renan Ongarato de Andrade, visa corrigir rumores que confundiam os casos.

Lincoln, que recentemente esteve em uma clínica de recuperação, saiu de casa no início do mês para uma caminhada e não retornou. Desde então, a família, que afirma que ele estava sem documentos no momento de seu desaparecimento, segue em busca de informações sobre o paradeiro do jovem.

Outro boato desmentido pela polícia envolve a prisão de um homem nesta terça-feira, que foi erroneamente apontado como suspeito do assassinato de Thiago. O delegado esclareceu que o indivíduo preso já possuía um mandado de prisão em aberto, sem relação com o caso.

A família de Lincoln solicita que qualquer informação sobre ele seja repassada pelo telefone (17) 99621-3736.