Jovem de Santa Fé do Sul é encontrado morto em praia de Portugal

Elias da Silva Cardoso, um jovem de 22 anos natural de Santa Fé do Sul, São Paulo, foi encontrado sem vida neste domingo, 21 de abril, na praia de Vale Furado, na cidade de Alcobaça, Portugal. O trágico incidente ocorreu após Elias desaparecer no mar no último dia 13, quando foi arrastado pela forte corrente marítima na praia da Vieira, em Leiria, cerca de 22 quilômetros do local onde seu corpo foi finalmente localizado.

A Autoridade Marítima portuguesa coordenou extensas operações de busca desde o desaparecimento de Elias. Equipes dedicadas foram mobilizadas em uma tentativa desesperada de localizá-lo. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima também ofereceu suporte à família do jovem durante esse período angustiante.

O Correio da Manhã, um jornal de grande circulação em Portugal, relatou que Elias estava na companhia de um amigo, também jovem, de 26 anos, que enfrentou uma situação semelhante no mesmo dia na praia da Vieira. Felizmente, o amigo foi resgatado com vida pelos bombeiros e levado para tratamento médico em um hospital local.

A descoberta do corpo de Elias veio após nove dias de busca incansável, por volta das 5h da manhã, destacando a complexidade e dificuldade dessas operações de resgate.

Elias vivia com sua família na região de Fátima, em Portugal, há aproximadamente dois anos. Seus planos imediatos incluíam uma viagem de volta ao Brasil em junho para se reunir com seu filho de quatro anos.

O corpo de Elias foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria para procedimentos adicionais, equivalente ao Instituto Médico Legal (IML) brasileiro. A comunidade local expressa suas condolências à família e amigos de Elias neste momento de profunda tristeza e perda.