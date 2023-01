Jovem de 25 anos morre em acidente de moto em Fernandópolis

André Carlos de Mendonça filho de 25 anos , morreu após sofrer um acidente com moto na noite deste domingo, dia 29, na Avenida Getúlio Vargas próximo ao cruzamento com a Rua Belo Horizonte em Fernandópolis.

De acordo com informações extra oficiais, a vítima estava caída, com possível Traumatismo Crânio Encefálico, totalmente inconsciente tendo que ser intubado no local, além de diversas escoriações no corpo e fratura de membro inferior esquerdo.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis em estado gravíssimo, mas acabou não resistindo.

Região Noroeste