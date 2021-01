O prefeito Jorge Seba realizou uma reunião, nesta terça-feira (5/1), para cobrar uma solução definitiva para os vazamentos ocorridos no bairro Pacaembu. Participaram da reunião, o representante da Construtora Pacaembu, Gerente Regional de Obras Adilson Trabalon, e também o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, e o superintende-adjunto, Aldo Takao Okoti; as secretárias de Planejamento e Habitação, Tassia Gélio Coleta Nossa, e de Administração, Andréa Isabel Silva Thomé; e o Procurador Geral do Município, Glauton Oliveira Feltrin.