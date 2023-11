Jorge Seba Participa da Solenidade de Troca de Comando do Tiro de Guerra TG 02-088 de Votuporanga

O Tiro de Guerra TG 02-008 promoveu, nesta sexta-feira (17/11), a cerimônia de troca de comando. O novo chefe de instrução, 1º Sargento Alex Sandro Vidal de Andrade, tomou posse após a solenidade de formatura dos novos integrantes da Reserva Mobilizável do Exército Brasileiro, encerrando o ano de instrução de 2023 no Tiro de Guerra TG 02-088 de Votuporanga. Ele recebeu o cargo de seu antecessor, Subtenente Giovani Santana Gonçalves.

O evento contou com a ilustre participação do prefeito e diretor do Tiro de Guerra, Jorge Seba, do Secretário Municipal da Cidade, Fábio Okamoto, do Subtenente Giovani Santana Gonçalves, do 1º Sargento Alex Sandro Vidal de Andrade, do Presidente da Câmara Municipal, Daniel David, e demais autoridades na passagem de comando do chefe do Tiro de Guerra TG 02-088 de Votuporanga.

Expressando sua gratidão aos monitores, atiradores e servidores públicos pela dedicação e organização exemplares, Jorge Seba fez um reconhecimento especial ao Subtenente Giovani Santana Gonçalves e ao 1º Sargento Alex Sandro Vidal de Andrade, Chefe de Instrução Substituído e Substituto, respectivamente, pelos valiosos serviços prestados à cidade e ao Brasil.