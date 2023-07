Jogos Regionais 2023: atletismo e ciclismo garantem vagas nos Abertos

As equipes de tênis de mesa, malha, bocha, karatê, atletismo e vôlei masculino seguem competindo

Os atletas da delegação da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga seguem em destaque nos Jogos Regionais deste ano, realizado em São José do Rio Preto desde segunda-feira (3/7). O final de semana foi de conquistas para as equipes de ciclismo, atletismo e ginástica rítmica.

A ciclista Eliana Maria de Oliveira conquistou o primeiro lugar no pódio na categoria Resistência 30 km feminino. Já Eliana Pinheiro terminou a prova em terceiro lugar e Karine Souza Costa concluiu o trajeto em quinto lugar, juntas, as atletas somaram 51 pontos na classificação geral. A dobradinha de Eliana está com vaga garantida para a disputa nos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, que também serão realizados em Rio Preto, no mês de outubro.

Ainda no ciclismo, Vinicius de Almeida Silva subiu ao pódio em segundo lugar na categoria Resistência 60 km masculino; João Paulo Firmino completou o percurso em terceiro lugar e Willian Ap. Cunha encerrou a prova em oitavo lugar. Os atletas totalizaram 38 pontos na classificação geral. Vinicius e João Paulo também garantiram vagas nos Jogos Abertos.

No atletismo, Karina Franzin, mais uma vez, mostrou todo o seu potencial e garantiu ouro na categoria 5 mil metros e segue para os Abertos em outubro.

Outras mulheres que também estão com vaga garantida na próxima fase são as atletas da ginástica rítmica, que subiram ao pódio em segundo lugar da modalidade na competição. A equipe da Bocha também fez bonito com uma vitória de virada e garantiu a disputada vaga para as finais.

Até o momento, Votuporanga segue em quinto lugar na classificação parcial dos Jogos Regionais. As equipes de atletismo, tênis de mesa, malha, bocha, karatê e vôlei masculino seguem competindo.