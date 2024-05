Jogo de azar clandestino descoberto em Fernandópolis após denúncias

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma operação conduzida pela Polícia Militar de Fernandópolis resultou na descoberta e apreensão de uma máquina caça-níqueis, jogos e prêmios, além de R$ 814,00 em dinheiro, em um bar situado no bairro Ana Luiza na tarde desta segunda-feira, dia 13.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas que apontavam a prática de jogos de azar nas dependências do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram várias pessoas envolvidas em jogos na máquina caça-níqueis e em atividades de premiação.

A máquina utilizada para os jogos foi apreendida, assim como os prêmios e materiais relacionados aos jogos. Além disso, o montante em dinheiro encontrado no caixa do bar, proveniente das atividades de jogo, foi recolhido, totalizando R$ 814,00.

O responsável pelo estabelecimento está sujeito a enfrentar acusações por exploração de jogos de azar e por crime contra a economia popular. Essas infrações podem resultar em processo criminal e aplicação de multa.

Essa descoberta evidencia os esforços contínuos das autoridades locais no combate à prática ilegal de jogos de azar, reforçando o compromisso com a manutenção da ordem pública e da legalidade no município de Fernandópolis.

A população é encorajada a continuar colaborando com as autoridades, reportando quaisquer atividades suspeitas, a fim de manter a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.