Vinícios Guilherme atuava pelo Medellín Futebol Clube, time do futebol amador.

Vinícios Guilherme Alves, atleta do futebol amador, faleceu neste domingo (21), aos 22 anos. O jogador sofreu um acidente durante uma partida, em Rio Claro, no Interior de São Paulo. A informação foi dada pelo Metrópoles.

O acidente ocorreu no último dia 14 de abril. Na ocasião, Vinícios sofreu um choque de cabeça contra uma mureta de concreto, em uma partida do futebol amador.

Após o acidente, o atleta foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Vinícios permaneceu internado no local por cinco dias.

Nessa sexta-feira (19), o ex-jogador faleceu ao não conseguir se recuperar dos ferimentos. Ele era casado e tinha quatro filhos.

O Medellín Futebol Clube, clube que defendia, se manifestou nas redes sociais para homenagear Vinícios. A equipe também informou que a camisa 10 será aposentada.

Leia a homenagem

“Sua partida deixa um vazio enorme nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. O Vini era mais do que um jogador; ele era um exemplo de ser humano, um exemplo de pai, um exemplo de superação e dedicação, inspirando não apenas seus colegas de equipes, mas também todas as quebradas.

Sua paixão pelo esporte era evidente em cada jogo, e sua humildade fora de campo o tornava uma figura querida por todos. Ele trouxe alegria e esperança para sua quebrada, mostrando que todos são capaz de alcançar seus objetivos, independente das adversidades.

Neste momento de tristeza, nossos pensamentos estão com a família do Vini, seus amigos mais próximos e seu inúmeros fãs. Que encontremos conforto na memória de sua incrível jornada e na história que deixou para trás. A sua luz brilhará eternamente no coração daqueles que tiveram a honra de conhecê-lo.O Medellín em forma de homenagem está aposentando a camisa número 10, pois você será eternamente nosso camisa 10, sempre estará em nossas mentes e nos nossos corações, sempre será por você e para você. Que Vinicíos descanse em paz, e que seu legado inspire as gerações futuras a perseguirem seus sonhos com paixão e determinação, da mesma forma que ele o fez. ‘O menino que encantou a quebrada’. Gratidão por tudo meu irmão!”

Itatiaia