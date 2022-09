Jales investiga primeiro caso suspeito de varíola dos macacos

Jales registrou o primeiro caso suspeito de monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos, no município.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do FocoNews junto a Secretaria de Saúde, o paciente, um homem de 59 anos, fez a coleta do exame na UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento, na última quinta-feira, 1 de setembro, após apresentar sintomas. O material foi encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz.

Ele está em isolamento, seguindo as recomendações de distanciamento social e aguarda o resultado do exame, que deve sair na próxima semana.

FOCO NEWS